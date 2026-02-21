افزایش قیمت طلا در سایه نااطمینانی اقتصادی و تصمیمات ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه افزایش یافت و تحت تأثیر تشدید نااطمینانیهای اقتصادی، تصمیمات تجاری دونالد ترامپ و انتظارات بازار از کاهش نرخ بهره آمریکا قرار گرفت.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۱.۵ درصد افزایش به ۵۰۷۱ دلار و ۴۸ سنت رسید. همچنین بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در آوریل، با ۱.۷ درصد رشد به ۵۰۸۰ دلار و ۹۰ سنت افزایش یافت.
در بازار نقره، قیمت هر اونس برای تحویل فوری با ۵.۸ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۹۲ سنت رسید.
«تای وانگ»، معاملهگر مستقل فلزات، گفت: تصور اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از پیگیری سیاستهای تجاری خود عقبنشینی کند، دشوار است. او تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای قانونی دیگر، تعرفهها را دوباره برقرار کند؛ موضوعی که به افزایش نااطمینانی در بازارها دامن میزند.
ترامپ اعلام کرده است به مدت ۱۵۰ روز تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را برای جایگزینی برخی تعرفههای اضطراری که پیشتر توسط دیوان عالی آمریکا لغو شده بود، اعمال خواهد کرد.
دیوان عالی آمریکا تعرفههای گسترده جهانی ترامپ را که بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» اعمال شده بود، غیرقانونی اعلام و حکم داد رئیسجمهور از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
در همین حال، دادهها نشان میدهد رشد اقتصادی آمریکا در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به نرخ سالانه ۱.۴ درصد کاهش یافته که بهمراتب کمتر از پیشبینی ۳ درصدی اقتصاددانان است؛ افتی که به تعطیلی دولت و کاهش هزینههای مصرفکنندگان نسبت داده میشود.
همچنین دادههای جدید حاکی از آن است که هزینههای مصرف شخصی در دسامبر، که معیار مورد توجه فدرال رزرو برای سنجش تورم است، ۰.۴ درصد افزایش یافته؛ رقمی بالاتر از پیشبینی ۰.۳ درصدی بازار.
«باب هابرکورن»، استراتژیست ارشد بازار در شرکت «آر جی او فیوچرز»، گفت: دادهها نشان میدهد تورم همچنان در اقتصاد آمریکا حضور دارد و ابهامهای متعددی درباره چشمانداز اقتصادی وجود دارد که این شرایط به نفع طلاست.
بر اساس گزارش رویترز، معاملهگران انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۶ دستکم دو نوبت کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را اجرا کند که نخستین آن احتمالاً در ماه ژوئن خواهد بود. طلا که در دورههای نااطمینانی ژئوپلیتیکی و اقتصادی بهعنوان دارایی امن شناخته میشود، معمولاً در محیطهای با نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد.
در بازار سایر فلزات گرانبها، بهای هر اونس پلاتین با ۴.۵ درصد افزایش به ۲۱۶۳ دلار و ۵۳ سنت رسید و هر اونس پالادیوم نیز با ۴ درصد رشد، ۱۷۵۱ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.
