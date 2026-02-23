۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

تولید مستندمسابقه «راه تاز» آغاز شد؛ بازیگرانی از چابهار تا اروند

تولید مستندمسابقه «راه تاز» آغاز شد؛ بازیگرانی از چابهار تا اروند

تصویربرداری مستندمسابقه تلویزیونی «راه تاز» به همت کانال سحر کردی و با نمایش پیشرفت‌های عمرانی جنوب کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مستندمسابقه مهیج «راه تاز» به تهیه‌کنندگی پویان کمایی و کارگردانی عادل زمانی با آغاز مسیر خود از بندر چابهار، به مرحله تصویربرداری رسیده است. این اثر تلویزیونی که با تلاش کانال سحر کردی تولید می‌شود، با هدف معرفی و تبیین دستاوردهای برجسته‌ انقلاب اسلامی در عرصه‌های عمرانی، رفاهی و فرهنگی، به معرفی چهره‌ای تازه از مناطق جنوبی کشور می‌پردازد.

این مستندمسابقه در ۱۲ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای تولید می‌شود و قرار است در ایام نوروز ۱۴۰۵ از کانال سحر کردی و یکی از شبکه‌های سراسری سیما پخش شود.

در این مستندمسابقه که تلفیقی از مسابقه، سفر، فرهنگ و رقابت است، فرهاد جم، سیروس میمنت، شهرام قائدی، علی مشهدی، شهرزاد کمال‌زاده و آرام جعفری به‌عنوان شرکت‌کننده حضور دارند. شرکت‌کنندگان در قالب سه گروه ۲نفره از مبدأ چابهار حرکت می‌کنند و در قالب یک رقابت به مقصد آبادان خواهند رسید.

«راه تاز» در قالب مسابقه‌ای پرهیجان، مسیر چابهار تا آبادان را طی می‌کند و در طول این سفر، ۲۸ پروژه ملی و اثرگذار را مورد بازدید و معرفی قرار می‌دهد. علاوه بر ارائه مستندگونه‌ پیشرفت‌های عمرانی، این کار به نمایش جاذبه‌های گردشگری، صنایع دستی، موسیقی اقوام، غذاهای محلی و آداب و رسوم اقوام بومی نیز می‌پردازد و جلوه‌ای چند بعدی از زیبایی‌های جنوب ایران را در قاب رسانه ملی ترسیم می‌کند.

عطیه موذن

