تولید مستندمسابقه «راه تاز» آغاز شد؛ بازیگرانی از چابهار تا اروند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مستندمسابقه مهیج «راه تاز» به تهیهکنندگی پویان کمایی و کارگردانی عادل زمانی با آغاز مسیر خود از بندر چابهار، به مرحله تصویربرداری رسیده است. این اثر تلویزیونی که با تلاش کانال سحر کردی تولید میشود، با هدف معرفی و تبیین دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی در عرصههای عمرانی، رفاهی و فرهنگی، به معرفی چهرهای تازه از مناطق جنوبی کشور میپردازد.
این مستندمسابقه در ۱۲ قسمت ۵۰ دقیقهای تولید میشود و قرار است در ایام نوروز ۱۴۰۵ از کانال سحر کردی و یکی از شبکههای سراسری سیما پخش شود.
در این مستندمسابقه که تلفیقی از مسابقه، سفر، فرهنگ و رقابت است، فرهاد جم، سیروس میمنت، شهرام قائدی، علی مشهدی، شهرزاد کمالزاده و آرام جعفری بهعنوان شرکتکننده حضور دارند. شرکتکنندگان در قالب سه گروه ۲نفره از مبدأ چابهار حرکت میکنند و در قالب یک رقابت به مقصد آبادان خواهند رسید.
«راه تاز» در قالب مسابقهای پرهیجان، مسیر چابهار تا آبادان را طی میکند و در طول این سفر، ۲۸ پروژه ملی و اثرگذار را مورد بازدید و معرفی قرار میدهد. علاوه بر ارائه مستندگونه پیشرفتهای عمرانی، این کار به نمایش جاذبههای گردشگری، صنایع دستی، موسیقی اقوام، غذاهای محلی و آداب و رسوم اقوام بومی نیز میپردازد و جلوهای چند بعدی از زیباییهای جنوب ایران را در قاب رسانه ملی ترسیم میکند.
