به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، «رالی ایرانی» که برای شبکه نمایش خانگی تولید میشود بنا است در لوکیشنهایی در تهران، شمال و جنوب کشور فیلمبرداری شود.
سری نخست این مستندمسابقه، روایتی از رقابت سه گروه دو نفره از هنرمندان از جمله محمدرضا فروتن و سیروان خسروی، الناز شاکردوست و بهنوش بختیاری و سحر ولدبیگی و نیما فلاح در سه لوکیشن مختلف بود و فرزاد حسنی به عنوان مجری و داور آنها را همراهی میکرد. در نهایت زوج ولدبیگی و فلاح برنده مسابقه شدند.
حال فصل دوم این مستندمسابقه با حضور چهرههای جدید کلید میخورد.
«رالی ایرانی» به کارگردانی آرش معیریان برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید میشود.
نظر شما