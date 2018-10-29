به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، «رالی ایرانی» که برای شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود بنا است در لوکیشن‌هایی در تهران، شمال و جنوب کشور فیلمبرداری شود.

سری نخست این مستندمسابقه، روایتی از رقابت سه گروه دو نفره از هنرمندان از جمله محمدرضا فروتن و سیروان خسروی، الناز شاکردوست و بهنوش بختیاری و سحر ولدبیگی و نیما فلاح در سه لوکیشن مختلف بود و فرزاد حسنی به عنوان مجری و داور آن‌ها را همراهی می‌کرد. در نهایت زوج ولدبیگی و فلاح برنده مسابقه شدند.

حال فصل دوم این مستندمسابقه با حضور چهره‌های جدید کلید می‌خورد.

«رالی ایرانی» به کارگردانی آرش معیریان برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود.