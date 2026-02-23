بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نمایشگاه روایت تحول

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه جمعی از معاونین این سازمان از نمایشگاه روایت تحول بازدید کردند.

حسن بابایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه روایت تحول ، با تقدیر و تشکر از مرکز رسانه قوه قضاییه به جهت برپایی این نمایشگاه، اظهار کرد: در حال تعریف زیست بوم جدیدی در قوه قضاییه هستیم که در چند شاخص، متفاوت از سنوات گذشته است.

وی با بیان اینکه مولفه هوشمندسازی در دوران تحول و تعالی قضایی بسیار ملموس و قابل مشاهده است، افزود: بطور مثال در بحث شهود حرفه‌ای، اینکه در گذشته قاضی بتواند یک شاهد حرفه‌ای را از یک شاهد واقعی تشخیص دهد، امکان‌پذیر نبود، اما امروز این اقدام به صورت الکترونیک و هوشمند درآمده که شهود حرفه‌ای برای قضات قابل تشخیص هستند.

رئیس سازمان ثبت تاکید کرد: همچنین می‌توان به پیشرفتی که در دادرسی الکترونیک و کاهش هزینه‌ای که برای خانواده‌های مددجویان زندانی اتفاق افتاده اشاره کرد.

بابایی عنوان کرد: بحث سامانه تناد و اینکه شفافیت را برای همگان روشن می‌کند؛ بدین ترتیب آرایی که در مجموعه قوه قضاییه صادر شده، برای همگان قابل رویت است. کمتر نظام و سیستم قضایی را می‌توان دید که اینقدر شفافیت داشته و آرای آن برای همگان روشن باشد.

وی تصریح کرد: در سیستم قضایی انگلستان اصلا امکان حضور اصحاب رسانه در دادگاه‌ها وجود ندارد، اما در ایران، هم آرا بعد از دادرسی قابل رؤیت است و هم اینکه دادرسی به صورت الکترونیک است و اینکه بسیاری از دادرسی‌ها را در صدا و سیما پخش می‌کنیم و همگان نحوه و کیفیت دادرسی را دیده و قضاوت می‌کنند. قضاوت عمومی در کنار قضاوت تخصصی قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت خاطرنشان کرد: شاخص بعدی در خدمات رسانی قوه قضاییه در بحث اقدامات تامینی و تربیتی در سازمان زندان‌هاست. امروز دستاوردهایی را در سازمان زندان‌ها می‌بینیم که در کمتر جایی قابل مشاهده است.

بابایی گفت: با برپایی نمایشگاه روایت تحول، خدمات دستگاه قضایی به روایت تصویر قابل رویت شده است. بطور مثال، در گذشته اشتغا زایی در داخل بندهای زندان بود و بیشتر هم تولید صنایع دستی انجام می‌شد، اما امروز اشتغال در زندان‌ها به سمت صنعتی شدن حرکت کرده است.

بابایی عنوان کرد: با برپایی نمایشگاه روایت تحول، اقداماتی که در سازمان‌های وابسته قوه قضاییه و همچنین در دادگاه‌های صلح انجام شده به خوبی برای همگان قابل رویت شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوران تحول قضایی اینکه امروز قوه قضاییه فقط به دنبال کیفر و به دنبال سزاردهی صرف نیست، گفت: دستگاه قضا در پرونده‌های اقتصادی در کنار کیفر و سزا به دنبال اعاده اموالی است که از بیت المال به غارت رفته است، اینها همه به خوبی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه از حوزه رسانه قوه قضاییه برای برپایی نمایشگاه روایت تحول تشکر می‌کنم، انصافاً کارهای بسیار خوبی انجام شده است، افزود: دامنه این نمایشگاه باید گسترده‌تر از این باشد تا دستاوردها را در حجم گسترده‌‎تری نشان دهیم.