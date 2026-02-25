به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز هفتم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان خوزستان به منظور گسترش توجه به مفاهیم قرآنی در ماه مبارک رمضان اعلام شد.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۹۱ سوره مائده (إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. کار خوب، پاک‌کن اشتباه‌هاست

۲. هر چه داریم، از خداست

۳. قرآن، چراغ راه مؤمن است

۴. شیطان می‌خواهد میان مومنین عداوت و دشمنی ایجاد کند

شرکت کنندگان می‌توانند عدد گزینه مورد نظر را به شماره سامانه ۳۰۰۰۶۱۳۳ ارسال کنند.

همچنین برای پیوستن به پویش، عدد ۵ را به ۳۰۰۰۶۱۳۳، سامانه‌ پیامکی استان خوزستان ارسال کنید.

مسابقه‌ زندگی با آیه‌ها طرحی کشوری است که برای هر استان به صورت اختصاصی انجام می‌شود. لذا برای شرکت در مسابقه از طریق سامانه‌ پیامکی مربوط به استان خود شرکت کنید.

با شرکت در این پویش می‌توانید در قرعه کشی روزانه پنج کمک هزینه‌ سفر به کربلای معلی و قرعه کشی نهایی شامل پژو ۲۰۷، حج تمتع، حج عمره، سفر کربلا، سفر مشهد و صدها جایزه نفیس دیگر شرکت کنید.