به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز پنجم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان خوزستان به منظور گسترش توجه به مفاهیم قرآنی در ماه مبارک رمضان اعلام شد.

بر همین اساس، سؤال پنجم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۱۳۹ سوره نساء در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. آمادگی کامل در برابر دشمن

۲. قرآن، چراغ راه زندگی

۳. تمام عزت نزد خداست

۴. جواب دادن بدی با خوبی

شرکت کنندگان می‌توانند عدد گزینه مورد نظر را به شماره سامانه ۳۰۰۰۶۱۳۳ ارسال کنند.

همچنین برای پیوستن به پویش، عدد ۵ را به ۳۰۰۰۶۱۳۳، سامانه‌ پیامکی استان خوزستان ارسال کنید.

مسابقه‌ زندگی با آیه‌ها طرحی کشوری است که برای هر استان به صورت اختصاصی انجام می‌شود. لذا برای شرکت در مسابقه از طریق سامانه‌ پیامکی مربوط به استان خود شرکت کنید.

با شرکت در این پویش می‌توانید در قرعه کشی روزانه پنج کمک هزینه‌ سفر به کربلای معلی و قرعه کشی نهایی شامل پژو ۲۰۷، حج تمتع، حج عمره، سفر کربلا، سفر مشهد و صدها جایزه نفیس دیگر شرکت کنید.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.