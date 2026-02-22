به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز چهارم مسابقه پیامکی «زندگی با آیهها» در استان خوزستان به منظور گسترش توجه به مفاهیم قرآنی در ماه مبارک رمضان اعلام شد.
سوال روز چهارم مسابقه زندگی با آیهها
مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آلعمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱- خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است
۲- شیطان میان مومنان جدایی می اندازد
۳- لزوم رعایت انصاف و عدالت
۴- کمک به فقرا و نیازمندان
شرکت کنندگان میتوانند عدد گزینه مورد نظر را به شماره سامانه ۳۰۰۰۶۱۳۳ ارسال کنند.
همچنین برای پیوستن به پویش، عدد ۵ را به ۳۰۰۰۶۱۳۳، سامانه پیامکی استان خوزستان ارسال کنید.
مسابقه زندگی با آیهها طرحی کشوری است که برای هر استان به صورت اختصاصی انجام میشود. لذا برای شرکت در مسابقه از طریق سامانه پیامکی مربوط به استان خود شرکت کنید.
با شرکت در این پویش میتوانید در قرعه کشی روزانه پنج کمک هزینه سفر به کربلای معلی و قرعه کشی نهایی شامل پژو ۲۰۷، حج تمتع، حج عمره، سفر کربلا، سفر مشهد و صدها جایزه نفیس دیگر شرکت کنید.
اسامی برندگان و پاسخ صحیح به محض اطلاعرسانی، در همین خبر بهروزرسانی خواهد شد.
