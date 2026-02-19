به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان خوزستان به منطور گسترش توجه به مفاهیم قرآنی در ماه مبارک رمضان اعلام شد.

سؤال امروز مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» به تبیین مفهوم آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره با عبارت «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» اختصاص دارد.

در این بخش از مسابقه مخاطبان باید پاسخ دهند که مفهوم این آیه در کدام‌یک از گزینه‌های ارائه‌شده به‌درستی بیان شده است.

گزینه‌های مطرح‌شده عبارت‌اند از:

۱. صبر و نماز؛ تکیه‌گاه محکم مؤمن

۲. پرهیز از دروغگویی

۳. نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

۴. بخشش تا بخشیده شوی

شرکت کنندگان می‌توانند عدد گزینه مورد نظر را به شماره سامانه ۳۰۰۰۶۱۳۳ ارسال کنند.

همچنین برای پیوستن به پویش، عدد ۵ را به ۳۰۰۰۶۱۳۳، سامانه‌ پیامکی استان خوزستان ارسال کنید.

مسابقه‌ زندگی با آیه‌ها طرحی کشوری است که برای هر استان به صورت اختصاصی انجام می‌شود. لذا برای شرکت در مسابقه از طریق سامانه‌ پیامکی مربوط به استان خود شرکت کنید.

با شرکت در این پویش می‌توانید در قرعه کشی روزانه پنج کمک هزینه‌ سفر به کربلای معلی

و قرعه کشی نهایی شامل پژو ۲۰۷، حج تمتع، حج عمره، سفر کربلا، سفر مشهد و صدها جایزه نفیس دیگر شرکت کنید.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.