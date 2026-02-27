گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: روزه، نماز، انفاق و مطالعه ابزار تربیت و تزکیه اخلاقی انسان‌ها است.

وی افزود: ارزش واقعی انسان در برخورداری از تربیت اخلاقی، معنوی و دینی است.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ماه رمضان، صدها برابر استفاده از فرصت‌های محدود سالانه اثر دارد و همکاری آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مساجد و محله‌ها در تربیت ضروری است.

وی ادامه داد: بهره‌برداری کامل از فرصت‌های ماه رمضان، صدها برابر استفاده محدود سالانه سودمند است.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: امروز در جهان دو جریان مشخص تربیت‌شده دینی و معنوی و جریان استکبار و صهیونیسم وجود دارد.

وی افزود: دشمنان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای انحراف اخلاقی و اعتقادی جوانان کرده‌اند و تربیت انسان‌های بافضیلت و شایسته، مهم‌ترین مسئولیت ما خواهد بود.

دری نجف‌آبادی بیان کرد: ناتمام ماندن کار تربیتی ضرورت جدیت بیشتر را نشان می‌دهد و همه نهادها از روحانیت تا آموزش و پرورش باید کیفیت اقدامات خود را ارتقا دهند.

وی گفت: دشمنان میلیاردها دلار برای ایجاد آشوب و تضعیف نظام هزینه می‌کنند که هوشیاری و شناخت دشمن برای حفظ وحدت ملی ضروری است.

خطیب جمعه اراک تصریح کرد: مطابق بیانات رهبر انقلاب، مذاکرات با آمریکا صرفاً محدود به نیازهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای است.

وی افزود: قدرت‌های پوشالی در برابر اراده ملت ایران ناتوان‌ هستند و روزی با توانمندی مردم، نابودی آن‌ها محقق خواهد شد.

دری نجف‌آبادی تاکید کرد: خطوط قرمز نظام، مسائل دفاعی و موشکی است و مذاکره‌کنندگان اجازه طرح موضوعی جز انرژی هسته‌ای را ندارند.