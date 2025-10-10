به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساوه با اشاره به توافق آتش‌بس در غزه اظهار کرد:اسرائیل در برابر مقاومت غزه زانو زد، گرچه ما هیچ امیدی به این توافق نداریم، چراکه رژیم صهیونیستی به هیچ عهد، پیمان و اصول انسانی پایبند نیست ،اما همین‌که مردم مظلوم غزه با دستان خالی و شکم گرسنه در برابر کل کفر جهانی ایستادند و دشمن را به ستوه آوردند، مایه افتخار و عزت است.

امام جمعه ساوه با یادآوری ایستادگی مردم غزه و وعده مقاومت افزود:دو سال پیش در همین روزها، مقاومت غزه اعلام کرد اسرای صهیونیست تنها از طریق مذاکره بازمی‌گردند، در حالی که اسرائیل مدعی بود آنان را با زور بازمی‌گرداند و تمام جهان ظالم پشت اسرائیل ایستاده بود.

حجت الاسلام رحیمی افزود: اکنون به فضل الهی، صبر خانواده‌ها و فداکاری مجاهدان به ثمر نشسته و جهانیان از پایداری مردم غزه شگفت‌زده شده‌اند.

وی ادامه داد:در همان ایام ملت یمن، رهبران و ارتش آن به مردم غزه گفتند شما تنها نیستید و تا پیروزی در کنار شما خواهیم بود و انصافاً مردانه ایستادند.

هشدار نسبت به اهداف آمریکا از فعال‌سازی اسنپ‌بک

حجت‌الاسلام رحیمی با اشاره به موضوع فعال‌سازی اسنپ‌بک از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی اظهار کرد:آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با فعال‌سازی اسنپ‌بک به دنبال تحریکات اجتماعی و فضاسازی اقتصادی هستند تا موجی از اغتشاش در ایران ایجاد کنند و در ادامه با یک حمله نظامی برنامه‌ریزی‌شده، اهداف خود را پیش ببرند؛ چراکه تجربه نشان داد در جنگ ۱۲ روزه، حمله نظامی مستقیم با شکست مواجه شد.

وی با بیان اینکه هدف نهایی غرب از این اقدام، اعمال فشار حداکثری بر ایران است، افزود:آن‌ها می‌خواهند ایران را وادار کنند در سه حوزه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای تسلیم شود؛ یعنی غنی‌سازی را به صفر برساند، برد موشک‌ها را به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر کاهش دهد و مقاومت منطقه‌ای را خلع سلاح کنند، اما ملت بزرگ ایران هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد دستاوردهای انقلاب که همچون ناموس و آبروی این ملت است، مورد تهدید قرار گیرد.

امام جمعه ساوه تأکید کرد:وظیفه مسئولان و رسانه‌ها در این شرایط، حفظ آرامش روانی جامعه و جلوگیری از التهاب است، باید با مدیریت دقیق بازار و مقابله با تلاطم‌های مصنوعی، مانع از پمپاژ بحران ساختگی شد، رسانه‌ها نیز به جای بازنشر روایت‌های غرب‌گرایانه، باید در مسیر تقویت امید و آرامش اجتماعی حرکت کنند.

وی بیان کرد:اگر جایگاه انسان در فرهنگ قرآن تبیین شود، ارزش و اهمیت این مناسبت‌ها نیز روشن‌تر خواهد شد، چراکه انسان در فرهنگ قرآن، زنده‌ای الهی‌نگر است که نمی‌میرد بلکه مرگ را می‌میراند.

امام جمعه ساوه تصریح کرد:انسان در نگاه قرآنی، موجودی است که باید ادب را در برابر هستی رعایت کند، انسان الهی در فکر برادران معلول و سالمند خود است، فرزندانش را از مهر مادری و پدری محروم نمی‌کند، در برابر بلایای طبیعی اندیشه و تدبیر دارد، به استانداردهای الهی و طبیعی توجه می‌کند و با بصیرت، جامعه را به سوی روشنایی و تعالی هدایت می‌کند.

وی افزود:چنین انسانی امانت‌دار است و همان‌طور که در زندگی شخصی بر اصول اخلاقی پایبند است، در جامعه نیز امانت مردم را صادقانه به صاحبش بازمی‌گرداند. امام جمعه ساوه تاکید کرد: مسئولان هم باید با عمل خود، این مناسبت‌ها را زنده نگه دارند و از ارزش‌های انسانی و الهی پاسداری کنند.