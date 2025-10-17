مذاکره از موضع ضعف تسلیم است؛ اقتدار ملی شرط عزت در دیپلماسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم میرصادقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خمین اظهار کرد: امروز روز ۲۵ مهرماه روز جهانی ریشه کنی فقر است و باید اذعان کرد آموزه‌های دینی به‌ویژه در مکتب اهل‌بیت (ع) توجه ویژه‌ای به مسئله فقرا و نیازمندان دارد و بسیاری از آیات قرآن و روایات معصومین پیرامون انفاق، زکات، صدقات و رسیدگی به یتیمان نازل شده است.

امام جمعه خمین با اشاره به نقش نظام اسلامی در مقابله با فقر گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در این چند دهه تلاش‌های بزرگی انجام داده و نهادهای حمایتی ارزشمندی ایجاد شده است که دستاوردهایی قابل افتخار به همراه داشته است.

وی افزود: هرچند تا تحقق کامل آرمان اهداف انقلاب راه طولانی درپیش است اما تجربه‌های چند دهه اخیر نشان می‌دهد که از دل تهدیدها و مشکلات نیز فرصت‌هایی برای رشد و پیشرفت پدید آمده است.

امام جمعه خمین افزود: طرح «ایران قوی» که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، صرفاً به مؤلفه‌های نظامی محدود نمی‌شود، بلکه تحقق آن در گرو پیشرفت در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی، امنیتی و عدالت اجتماعی است.

وی تصریح کرد: کشورها برای بقا و پیشرفت باید در تمام عرصه‌ها قدرتمند شوند تا بتوانند در برابر تهدیدات و تکانه‌های بین‌المللی مقاومت کنند.

حجت الاسلام میرصادقی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصادی داخلی افزود: اقتصاد متکی بر تولید ملی، بهره‌وری و سرمایه انسانی کارآمد، ستون پایداری اقتدار ملی است و اقتصادی که بر ظرفیت‌های درونی تکیه کند و با هوشمندی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت داشته باشد، می‌تواند رفاه مردم را تأمین و تاب‌آوری در برابر فشارها را افزایش دهد.

خطیب جمعه خمین موضوع جنگ تعرفه‌ای و پیامدهای آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: تنش‌های تجاری میان ابرقدرت‌ها مانند آمریکا و چین و به‌کارگیری ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، ساختار زنجیره تأمین جهانی را در حال تغییر داده و تأثیر عمیقی بر اقتصاد کشورها داشته است و از این رو برنامه‌ریزی هوشمندانه در حوزه تجارت و زیرساخت‌ها برای تضمین امنیت اقتصادی ضروری است.

وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس شرم‌الشیخ و پارلمان رژیم صهیونیستی گفت: این اظهارات نمونه‌ای از سیاست ایران‌هراسی و سلطه‌جویانه است که با هدف رونق بازار تسلیحات مستکبران، تحکیم حضور نظامی در منطقه و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و نظامی است تا از طریق القای ناامنی، منافع جغرافیای استراتژیک را در کنترل و تسلط خود نگه دارند.

امام جمعه خمین افزود: تجربه‌ها نشان داده آمریکا زمانی دم از مذاکره می‌زند که در میدان‌های دیگر شکست خورده است، بنابراین کسانی که قبل از ایجاد اقتدار ملی بر مذاکره اصرار می‌ورزند باید بدانند شرط واقعی مذاکره از موضع برابر، تقویت قدرت و اقتدار ملی است.

حجت الاسلام میرصادقی گفت: مقاومت و پایمردی مردم فلسطین قابل تمجید است، مقاومت و ایستادگی ملت‌ها سند حقانیت آنان را روشن‌تر ساخته و نشان داده با منطق مقاومت می‌توان در برابر زیاده‌خواهی‌های استکباری ایستاد.