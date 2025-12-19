به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات که در مسجدالقائم (عج) برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان با حفظ سایه تهدید جنگ، ایجاد اختلاف و اعمال تحریم‌های اقتصادی به دنبال تضعیف کشور هستند که تجربه نشان داده است که اگر اتحاد و انسجام داخلی حفظ شود، دشمن جرأت تعدی نخواهد داشت.

امام جمعه محلات افزود: القای دوگانه‌هایی مانند هسته‌ای و معیشت، حجاب و آزادی یا مذاکره و رفاه، دروغ‌هایی برای ایجاد شکاف و دو دستگی در جامعه است.

حجت الاسلام ربانی گفت: صنعت هسته‌ای کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دارد و کنار گذاشتن آن هیچ‌گاه موجب بهبود معیشت نخواهد شد.

وی با اشاره به سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا تصریح کرد: مستکبران تنها به منافع خود می‌اندیشند و غارت منابع ملت‌ها اساس اقتصاد آن‌ها است که امروز چهره واقعی آمریکا بیش از گذشته آشکار شده و باید با هوشیاری، وحدت و انسجام، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کرد.

امام جمعه محلات گفت: ماه رجب از جایگاه و فضیلت ویژه‌ای در معارف اسلامی برخوردار است و افزون بر روایات فراوانی که درباره خود این ماه وارد شده، مناسبت‌های متعدد آن نیز بر عظمت و قداستش افزوده است.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: در ایام البیض و روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم رجب و سنت زیبای اعتکاف قرار دارد و ثبت‌نام اعتکاف آغاز شده است که امیدواریم به‌ویژه جوانان و نوجوانان از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند.

وی با بیان فلسفه نامگذاری ماه رجب گفت: در روایات آمده است که رجب «شهرالله» است و پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند ماه رجب نهری در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است، همچنین به این دلیل «شهرالله الاصب» نامیده شده که رحمت‌های الهی در این ماه به‌گونه‌ای فراوان بر امت پیامبر نازل می‌شود.

حجت‌الاسلام ربانی با اشاره به بیست‌وهفتم جمادی‌الثانی و شهادت سلطان علی بن محمدالباقر (ع) اظهار کرد: این بزرگوار فرزند بلافصل امام باقر (ع) و سفیر ایشان در منطقه اردهال بود که به دعوت مردم کاشان در سال ۱۱۳ هجری به این منطقه هجرت کرد و سه سال به ترویج اسلام ناب محمدی پرداخت و سرانجام به دست دشمنان اهل‌بیت (ع) به شهادت رسید.

وی افزود: در روایات، زیارت مرقد مطهر حضرت سلطان علی بن محمدالباقر (ع) هم‌سنگ زیارت سیدالشهدا (ع) در کربلا دانسته شده و این سرزمین از جایگاه و قداست ویژه‌ای برخوردار است که شایسته است مردم به‌ویژه اهالی این منطقه نسبت به زیارت این امامزاده واجب‌التعظیم توجه بیشتری داشته باشند.

امام جمعه محلات با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه تصریح کرد: حوزه و دانشگاه از اقشار اثرگذار جامعه هستند و دشمنان همواره در پی ایجاد جدایی میان این دو بوده‌اند، اما انقلاب اسلامی موجب هم‌افزایی و هم‌گرایی این دو نهاد شد.

وی وحدت در باورها، ارزش‌ها و اهداف را از ارکان وحدت حوزه و دانشگاه دانست و گفت: ایمان به خدا و قیامت، پایبندی به ارزش‌های اسلامی، اخلاص، عزت ملی، استقلال، خودکفایی و پیشرفت علمی از اهداف مشترکی است که باید با همکاری حوزه و دانشگاه دنبال شود.

حجت‌الاسلام ربانی با اشاره به فرارسیدن شب یلدا اظهار کرد: این مناسبت فرصتی مناسب برای صله رحم است و طبق روایات، ثواب صله رحم فوری و اثرگذار است، اما باید مراقب بود این دورهمی‌ها به مجالس گناه، غیبت، تهمت و بی‌توجهی به احکام شرعی تبدیل نشود و همچنین توجه به نیازمندان در آغاز فصل زمستان ضروری است.

