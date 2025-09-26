سعیدی: قدرت علمی و مقاومت مردم دو بال پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی،، در خطبههای نماز جمعه کمیجان اظهار کرد: حیا نسبت به خدا و مردم و شرمندگی از خطا و گناه، موجب پرهیز از معاصی و از مصادیق حفظ تقوا است.
امامجمعه کمیجان به سالروز شهادت سید حسن نصرالله اشاره کرد و گفت: ایشان چراغ راه مقاومت بودند و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودهاند، سید حسن ثروتی عظیم برای دنیای اسلام بود و تنها یک فرد نبود بلکه یک مکتب بود و نهضت حزبالله یادگار او است و اکنون شاهد زنده بودن این نهضت و تلاش دشمنان برای خلعسلاح آن هستیم.
حجت الاسلام سعیدی بر لزوم وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و افزود: مقام معظم رهبری مسیر آینده کشور و دولت را تبیین کردهاند و ایشان همواره بر اهمیت انسجام ملی، جایگاه انرژی هستهای و ارتقای قدرت علمی کشور تأکید دارند و تکیه بر مذاکره با آمریکا و اعتماد به وعدههای دشمن، مایه ذلت است و راه پیشرفت، تقویت توان ملی و داخلی است.
وی با اشاره به ایام هفته دفاع مقدس و عملیات مرصاد گفت: در این هفته، یاد و خاطره شهدا را گرامی میداریم و نمایش تصاویر شهدا در مجامع بینالمللی، اقدامی شجاعانه و ارزشمند است و امروز ملت و نیروهای مسلح ایران متحد و یکپارچه در برابر دشمن ایستادهاند.
امامجمعه کمیجان تصریح کرد: ملت ایران حق بهرهمندی از انرژی صلحآمیز هستهای را دارد و هرگز از این حق دست نخواهد برداشت و در میدان جهاد و مقاومت نیروهای شجاعی حضور دارند.
وی گفت: در عرصه علم نیز دانشمندانی پیگیر هستند که با وجود تهدیدها و ترورها، راهشان متوقف نمیشود و تلاش برای فتح قلههای علم و دانش ادامه خواهد یافت.
نظر شما