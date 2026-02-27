به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرچارک با اشاره به فضیلت ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: خدای متعال در آیه ۱۸۳ سوره بقره، هدف روزه را رسیدن به تقوا بیان کرده است و این تقوا، «ملکه خویشتن‌داری آگاهانه» و مراقبت مستمر از نفس است

وی در ادامه شرح نامه ۳۱ نهج‌البلاغه از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به امام حسن مجتبی علیه‌السلام با اشاره به عبارت «إِذَا تَغَیَّرَ السُّلْطَانُ تَغَیَّرَ الزَّمَانُ» گفت: اگر حاکمان اهل عدالت و تقوا باشند، جامعه نیز به همان سو حرکت می‌کند و در صورت انحراف آنان، این انحراف در جامعه بازتاب می‌یابد.

امام جمعه بندرچارک با رد جدایی دین از سیاست افزود: پیامبر اکرم (ص) در نخستین فرصت اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کردند تا بستر اصلاح جامعه فراهم شود.

حجت‌الاسلام حاجبی با اشاره به توصیه دیگر نهج‌البلاغه مبنی بر «سَلْ عَنِ الرَّفِیقِ قَبْلَ الطَّرِیقِ» خاطرنشان کرد: هم‌سفر و همسایه نقش مهمی در آرامش انسان دارند و انتخاب نادرست می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی شود.

حضرت خدیجه(س)، الگوی زن مؤمن و اثرگذار

وی در خطبه دوم با تسلیت رحلت حضرت خدیجه کبری (س) تصریح کرد: ایشان نخستین بانویی بودند که به پیامبر ایمان آوردند و با ایثار جان و مال خود از اسلام حمایت کردند؛ تا آنجا که سال وفات ایشان به «عام‌الحزن» شهرت یافت.

امام جمعه بندرچارک با اشاره به در پیش بودن میلاد امام حسن مجتبی علیه‌السلام گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند کرامت، گذشت و روحیه انفاق در سیره آن حضرت است.

وی با گرامیداشت سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی به فرمان امام خمینی، احسان را مفهومی فراتر از عدالت دانست و تأکید کرد: نیکوکاری تنها در کمک مالی خلاصه نمی‌شود بلکه انصاف، خوش‌رویی و امانت‌داری را نیز دربرمی‌گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش شیبکوه و امام جمعه چارک در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: ایران تنها یک جغرافیا نیست بلکه یک حافظه تاریخی و روایت ایستادگی است و ملت ایران استقلال خود را با فشار و تهدید معامله نخواهد کرد و هیچ گاه تسلیم نخواهد شد.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت، تلاش مضاعف و تقویت امید اجتماعی، مهم‌ترین راهبرد در برابر فشارهای دشمنان است.