امام جمعه بندرچارک: ماه رجب فرصت بازسازی معنوی و بصیرتی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی، امام جمعه بندرچارک، در خطبه‌های نماز جمعه پنجم دی‌ماه ۱۴۰۴ با اشاره به فرازهایی از نامه ۳۱ نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به امام حسن مجتبی علیه‌السلام، مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی و اجتماعی آن حضرت را نقشه راهی برای زندگی سعادتمندانه انسان دانست.

سکوت سنجیده، سرمایه‌ای جبران‌ناپذیر

وی با تبیین فرمایش امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه «جبران آنچه در اثر سکوت از دست می‌رود آسان‌تر از جبران آثار سخن نابه‌جاست»، گفت: انسان می‌تواند سکوت اشتباه را جبران کند، اما سخن نسنجیده مانند آبی است که بر زمین ریخته می‌شود و بازگشت‌پذیر نیست.

امام جمعه بندرچارک افزود: کنترل زبان، ضامن حفظ قلب و روح انسان است و پرحرفی، زمینه لغزش، پشیمانی و از دست رفتن آبرو را فراهم می‌کند.

میانه‌روی، راه حفظ عزت و استقلال

حجت‌الاسلام حاجبی در ادامه با اشاره به توصیه امام علی (ع) درباره حفظ آنچه در اختیار انسان است، تصریح کرد: اسراف و تبذیر، انسان را محتاج دیگران و عزت او را مخدوش می‌کند، در حالی که اعتدال و اقتصاد در زندگی، استقلال و کرامت انسانی را حفظ می‌کند.

وی تأکید کرد: ناامیدی از آنچه در دست مردم است، هرچند تلخ، اما عزت‌آفرین‌تر از دست دراز کردن به سوی دیگران است.

کار پاک، برتر از ثروت آلوده

امام جمعه بندرچارک با بیان اینکه «درآمد اندک همراه با عفت و پاکی، بهتر از ثروت فراوان همراه با گناه است»، گفت: عفت تنها به معنای پاکدامنی جنسی نیست، بلکه هرگونه خویشتن‌داری از گناه را در بر می‌گیرد و مؤمن باید روزی حلال را بر هر منفعت ظاهری ترجیح دهد.

تفکر و همنشینی، دو عامل سرنوشت‌ساز

وی با اشاره به اهمیت تفکر در نگاه نهج‌البلاغه، اظهار داشت: کسی که می‌اندیشد، حقایق را می‌بیند و راه درست را انتخاب می‌کند. همچنین همنشینی با نیکان یا بدان، تأثیری انکارناپذیر در سرنوشت انسان دارد و بهترین راه شناخت افراد، نگاه به دوستان و همراهان آنان است.

ماه رجب؛ آغاز یک سیر تربیتی

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به ورود به ماه مبارک رجب، این ماه را نقطه آغاز یک سیر تربیتی و معنوی دانست که به شعبان و رمضان ختم می‌شود.

وی با نقل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ماه رجب را فرصتی کم‌نظیر برای خودسازی، استغفار، دعا و پالایش درون برشمرد و افزود: دعاهای این ماه باید با فهم معنا و حضور قلب خوانده شود تا انسان را برای دریافت فیوضات الهی آماده سازد.

سوادآموزی؛ جهاد فرهنگی مداوم

امام جمعه بخش شیبکوه در ادامه، با گرامیداشت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، این نهاد را جلوه‌ای از نگاه عمیق امام خمینی (ره) به علم و کرامت انسانی دانست و گفت: امروز نیز بی‌سوادی رسانه‌ای و دیجیتال از چالش‌های جدی جامعه است و مسئولان فرهنگی و آموزشی باید با روحیه جهادی این مسیر نورانی را ادامه دهند.

۹ دی و ۳ تیر؛ یوم‌الله‌های هویت‌ساز

وی با اشاره به روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، دو رویداد ۹ دی ۱۳۸۸ و ۳ تیر ۱۴۰۴ را یوم‌الله‌هایی هویت‌ساز توصیف کرد و گفت: این حماسه‌ها نشان داد ترکیب «رهبری حکیمانه، ملت بصیر و نیروهای مسلح مقتدر» می‌تواند هر فتنه و جنگ تحمیلی را به فرصت تثبیت اقتدار ملی تبدیل کند.

امام جواد (ع)، الگوی علم و تقوا

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش شیبکوه در پایان با تبریک سالروز ولادت امام محمدتقی (ع)، آن حضرت را نماد پیوند علم الهی، تقوا و امامت دانست و تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند الگوگیری از سیره امام جواد علیه‌السلام، به‌ویژه در اعتماد به نسل جوان و پرورش ظرفیت‌های علمی و معنوی آنان است.