به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا حاجبی امام‌جمعه بندرچارک در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تبیین آموزه‌های نهج‌البلاغه، نسبت به غفلت از مرگ و فریب دنیا هشدار داد و دنیادوستان را به حیوانات درنده و رهاشده تشبیه کرد.

هشدار امام علی (ع) درباره غفلت از مرگ

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی در خطبه اول نماز جمعه ۷ آذرماه، با اشاره به ادامه شرح نامه ۳۱ نهج‌البلاغه گفت: امیرالمؤمنین (ع) فرزند خود امام حسن (ع) را به یاد مرگ و آمادگی برای لحظه عزیمت به عالم دیگر سفارش می‌کند و می‌فرماید انسان باید همواره آماده باشد تا مرگ او را غافلگیر نکند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با وجود دیدن مرگ عزیزان، باز به سرعت دچار فراموشی می‌شوند، افزود: امام علی (ع) تاکید می‌کند که دنیاپرستان همچون حیواناتی درنده‌اند که با حرص و فریب، انسان را در دام دلبستگی‌های دنیوی گرفتار می‌کنند.

تشبیه دنیاپرستان به چهار گروه خطرناک

امام‌جمعه بندرچارک با اشاره به تقسیم‌بندی دقیق امام علی (ع) درباره اهل دنیا، اظهار داشت: «سگان پارس‌کننده بر سر مال دنیا، درندگان خون‌ریز در پی منابع، بردگان دست‌بسته زراندوزان و حیوانات رهاشده در وادی شهوات» چهار گروهی هستند که امام (ع) آنان را سرچشمه فساد و گمراهی در جامعه معرفی می‌کند.

وی افزود: این توصیف‌ها تنها برای گذشته نیست و در دنیای امروز نیز مصداق‌های آشکاری دارد؛ کسانی که دنیا را به معبود تبدیل کرده‌اند و خدا و آخرت را به فراموشی سپرده‌اند.

گرامیداشت روز نیروی دریایی

حجت‌الاسلام حاجبی در آغاز خطبه دوم با تبریک روز نیروی دریایی گفت: این نیرو از ستون‌های اصلی اقتدار ملی است که با حضور شجاعانه خود در مرزهای آبی، امنیت و آرامش ملت ایران را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های فناورانه نیروی دریایی افزود: ساخت تجهیزات پیشرفته، شناورهای مدرن و توان زیرسطحی، نماد استقلال و خودباوری ملت ایران است.

شهدای هسته‌ای، پایه‌گذاران قدرت علمی ایران

امام‌جمعه بندرچارک با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان محسن فخری‌زاده و مجید شهریاری گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، فاصله میان «دانش پنهان» و «قدرت عیان» ایران صفر شد و توان فناوری ایران‌ساخت در حوزه هوافضا و انرژی هسته‌ای به نمایش جهانی درآمد.

وی تبیین این دستاوردها برای جوانان را ضروری دانست و افزود: این موضوع باعث تقویت غرور ملی، خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن، تبدیل شهادت به سرمایه اجتماعی و الگوسازی برای نسل جوان می‌شود.

لزوم روایت صحیح از دستاوردهای ایران‌ساخت

امام‌جمعه بندرچارک راهکارهایی همچون ساخت مستندهای کوتاه، برگزاری تورهای فناوری، انتشار خاطرات دانشمندان شهید و رویدادهای فرهنگی را برای تبیین دستاوردها ضروری خواند و گفت: عظمت ایران‌ساخت، تنها علمی نیست بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد.

رسالت خطیر مجلس و پرهیز از دخالت در انتصابات

حجت‌الاسلام حاجبی در بخش دیگری از خطبه دوم، با تبریک روز مجلس و بزرگداشت شهید مدرس، این روز را نماد مردم‌سالاری دینی و استقلال رأی نمایندگان دانست و گفت: مجلس باید فراتر از جناح‌بندی‌ها در مسیر منافع ملی حرکت کند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: در کوتاه‌مدت، مجلس می‌تواند از ابزار نظارتی برای کاهش فشارهای معیشتی استفاده کند و در بلندمدت با اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی، حمایت از تولید و مبارزه با فساد، مسیر اصلاحات پایدار را پیش ببرد.

تأکید رهبری بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات

امام‌جمعه بندرچارک با یادآوری توصیه مهم رهبر انقلاب، گفت: دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب مدیران با اصل تفکیک قوا و توصیه صریح رهبری مغایر است. نمایندگان باید مشاور دولت باشند، نه دخالت‌کننده در دستگاه اجرایی.

حضرت ام‌البنین (س)؛ اسوه مادران شهدا

رئیس شورای فرهنگ عمومی شیبکوه نیز در بخش پایانی، با گرامیداشت سالروز رحلت حضرت ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا گفت: شهدا ادامه‌دهندگان راه کربلا هستند و زنان شهیدپرور پشتوانه اصلی این حماسه‌اند.

وی صبر و وفاداری مادران شهدا را سرمایه معنوی جامعه اسلامی دانست و افزود: حضرت ام‌البنین (س) با تربیت چهار فرزند مجاهد و وفادار، الگویی ماندگار برای مادران امروز است.