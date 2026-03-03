به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران از تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها خبر داد و اعلام کرد: به دنبال دغدغه صاحبان کالا و بازرگانان در خصوص اتمام مهلت ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرکات، این موضوع سریعا در دستور کار مسئولان قرار گرفت و با پیگیری معاون وزیر اقتصاد مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از نهاد متولی اخذ و تمدید شد.

بنابراین گزارش ابلاغیه تمدید مجوز ترخیص درصدی برای ۲۲۲۵ ردیف تعرفه کالایی از سوی فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران خطاب به ناظرین و مدیران کل گمرکات سراسر کشور ابلاغ و ترخیص کالاهای ۹۰درصدی تمدید گردید.