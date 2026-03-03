دریافت 32 MB کد مطلب 6764287 https://mehrnews.com/x3bwhH ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ کد مطلب 6764287 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ تصاویر ۶۰ ساعت اول جنگ تحمیلی سوم تصاویر منتشرشده از اصابت موشکهای ایرانی به اهداف در منطقه را در این گزارش ببینید. کپی شد مطالب مرتبط حمله به مرکز خدمات ابری آمازون در امارات پیکرهای ۲ شهید حملات آمریکایی- اسرائیلی در دزفول تشییع و خاکسپاری شد حمله آمریکا و اسرائیل به ایران غیرقانونی و فاقد مشروعیت است حمله هوایی آمریکایی- صهیونی به یک منزل مسکونی در اشنویه برچسبها حمله به تهران حمله به ایران رژیم صهیونیستی وعده صادق ۴
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