به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید سرگرد پاسدار حسین رائی خسروآبادی از شهر امام دزفول که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار به اردوگاه شهید مهران زاده در جاده دزفول- شوش به فیض شهادت نائل آمد ظهر امروز سه شنبه با حضور حماسی اقشار مختلف مردم شهرستان دزفول در زادگاه خود تشییع و خاکسپاری شد.

همچنین پیکر مطهر شهید سرباز امیرحسین روشن‌پور دیگر شهید شهرستان دزفول که در پی اصابت موشک به پایگاه مرزی مهران به شهادت رسید نیز امروز سه شنبه با حضور پرشور مردم در بقعه متبرکه محمدبن جعفر طیار (ع) تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر شهید حسن نیل زن اولین شهید دزفول نیز روز گذشته با حضور گسترده مردم شهید پرور پایتخت مقاومت ایران اسلامی از میدان بلال به سمت گلزار شهدای شهیدآباد دزفول تشییع و پس از اقامه نماز توسط حجت الاسلام مسعود بهرامپور امام جمعه این شهر، به خاک سپرده شد.

شهرستان دزفول تا لحظه انتشار این خبر در جریان حملات جنایتکارانه آمریکا و اسراییل، ۶ شهید سرافراز را تقدیم اسلام، انقلاب و میهن کرده است.