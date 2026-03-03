به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را مغایر با قوانین بین‌المللی و فاقد مشروعیت دانست.

«عمر چلیک» این اظهارات را در جلسه کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه در آنکارا بیان کرد و افزود: حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران غیرقانونی، مغایر با قوانین بین‌المللی و عملی فاقد انصاف و مشروعیت قانونی است.

وی تصریح کرد: ایران با یک حمله ناعادلانه و غیرقانونی مواجه است و ما امیدواریم که این حمله عواقبی نداشته باشد که منجر به رنج بیشتر مردم ایران شود. ما همچنین بر لزوم احیای ابتکارات با هدف نشستن بر سر میز مذاکره در اسرع وقت و مدیریت واقعی و جدی این روند تأکید می‌کنیم.

چلیک توضیح داد: حمله به تمامیت ارضی، نهادها و رهبران یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نظام بین‌المللی به مرحله‌ای کاملاً متفاوت منتقل شده است، و این به معنای فروپاشی این نظام است.

این مقام ترکیه ای خاطرنشان کرد: تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از نظام یک کشور به عنوان بهانه‌ای برای حمله به آن استفاده کرد.