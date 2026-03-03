دریافت 7 MB کد مطلب 6764358 https://mehrnews.com/x3bwk8 ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲ کد مطلب 6764358 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲ لحظه بازداشت دو خبرنگار شبکه سی.ان.ان ترک توسط ارتش رژیم صهیونیستی دو خبرنگار شبکه سی.ان.ان ترک توسط ارتش رژیم صهیونیستی در حین تهیه گزارش درباره حملات موشکی ایران بازداشت شدند. کپی شد مطالب مرتبط چین: با حمله به ایران مخالفیم / عملیات نظامی فورا متوقف شود ۴۰ شهید و ۲۴۶ زخمی در حملات اسرائیل به لبنان زاخارووا: در تلاش برای پایان دادن به تنشها در خاورمیانه هستیم رایزنی پوتین و نخست وزیر مجارستان درباره ایران برچسبها ارتش رژیم صهیونیستی خبرنگار ترکیه رژیم صهیونیستی
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