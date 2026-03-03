به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، وانگ یی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و وزیر امور خارجه این کشور امروز سه شنبه به صورت تلفنی با گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به صورت تلفنی رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این وبگاه، وزیر امور خارجه چین در این گفتگوی تلفنی اعلام کرد: پکن همواره از حل و فصل مسائل حساس بین‌ المللی و منطقه‌ ای از طریق گفتگو و رایزنی حمایت کرده است. همه طرف‌ ها باید به اهداف و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشند و از استفاده یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌ الملل خودداری کنند، که این امر به نفع همه طرف‌ ها نیز هست.

وانگ یی، در این ارتباط اضافه کرد: چین سال‌ هاست که به تأکید بر راه‌ حل سیاسی برای مسئله هسته‌ ای ایران متعهد بوده است و مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است؛ اما متأسفانه، این روند با درگیری ها متوقف شد.

وی در ادامه افزود: چین با هرگونه حمله نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران مخالف است. زور واقعاً نمی‌ تواند مشکل را حل کند؛ در عوض، مشکلات جدید و عواقب جدی بلندمدتی را به همراه خواهد داشت. ارزش واقعی قدرت نظامی نه در میدان نبرد، بلکه در جلوگیری از جنگ است. چین خواستار توقف فوری عملیات نظامی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش ها و خارج شدن آن از کنترل آن است. پکن همواره موضعی منصفانه و بی‌ طرفانه ای در مورد مسئله خاورمیانه داشته است و ما همچنان نقش سازنده‌ ای در کاهش تنش ایفا خواهیم کرد.