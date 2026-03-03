به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: فعلا ورود مردم از نقاط مختلف کشور به مشهد زیاد نبوده است اما برای اسکان در تمامی اقامتگاه‌ها آماده هستیم. در حال حاضر شرایط ورود هموطنان به مشهد عادی است اما در صورت حضور بیشتر آمادگی پذیرش داریم. با توجه به شرایط جنگی کشور و همچنین حملات دشمنان ایران به نقاط مختلف کشور برخی از هموطنان قصد عزیمت به شهرهای دیگر را دارند. ما برای این موضوع در مشهد جلسات مختلفی را برگزار کرده‌ایم و آمادگی کامل برای میزبانی از هموطنان در مشهد را داریم.

فرماندار مشهد گفت: همه اقامتگاه‌های ما اعم از رسمی، موقت و اضطراری آماده پذیرش هموطنان هستند و امکان اسکان حدود ۸۰۰ هزار نفر شب در مشهد را داریم.