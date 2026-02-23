۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

۱۵۰۸ داوطلب برای انتخابات شورای شهر مشهد تایید صلاحیت شدند

مشهد- فرماندار مشهد گفت: صلاحیت هزار و ۵۰۸ نفر برای حضور در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر در مشهد تایید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: از مجموع هزار و ۵۷۱ داوطلب تایید صلاحیت شده برای حضور در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر در این شهرستان، صلاحیت هزار و ۵۰۸ نفر برای شورای شهر مشهد و ۳۷ نفر برای شورای شهر رضویه و ۲۶ نفر نیز برای شورای شهر ملک آباد تایید شده است.

فرماندار مشهد به رد صلاحیت و نقص مدرک ۵۳۹ داوطلب اشاره و بیان کرد: شماری از اعضا شورای شهر فعلی مشهد نیز ثبت نام کرده بودند که از این تعداد صلاحیت سه نفر به دلیل نقص مدرک تایید نشده است.

وی افزود: داوطلبان ردصلاحیت شده در هیات نظارت شهرستان از امروز چهارم تا هشتم اسفند ماه فرصت دارند شکایت خود را نسبت به بررسی صلاحیت ها به هیات نظارت استان ارسال کنند و در نهایت نهم اسفند ماه اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده توسط فرمانداری منتشر خواهد شد.

