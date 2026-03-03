به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، سامانه ناپایدار جوی تا روز جمعه با شدت و ضعف در استان فعال خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: بارش‌ها در اغلب نقاط استان، به صورت رگبار باران همراه با رعدوبرق و در نواحی مستعد، احتمال تگرگ و در ارتفاعات و مناطق سردسیر، به شکل برف پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت، مه‌گرفتگی و کاهش میدان دید، به ویژه در ساعات ابتدایی روز و انتهای شب، می‌تواند موجب اختلال در سیستم حمل‌ونقل استان شود.

وی ادامه داد: بیشترین حجم بارش از چهارشنبه بعدازظهر تا اواسط روز پنجشنبه رخ خواهد داد که احتمال آب‌گرفتگی معابر، ایجاد رواناب و احتمال سیلاب در مناطق مستعد وجود دارد. در این مدت، وزش باد موقتی و گاهی شدید نیز پیش‌بینی می‌شود که در مناطق بادخیز، می‌تواند همراه با خیزش گردوخاک و احتمال کاهش میدان دید باشد.

به گفته قاسمی، از روز جمعه، روند دما افزایشی خواهد بود و با توجه به وضعیت جوی استان، هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، سردترین شهر استان، باخرز با حداقل دمای صفر درجه و گرم‌ترین شهر، فیض‌آباد با ۲۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. همچنین در مشهد، حداقل و حداکثر دما بین ۳ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد نوسان داشته و دمای امروز مشهد ۱۱ درجه و فردا صبح ۴ درجه پیش‌بینی می‌شود.