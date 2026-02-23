ورود توده هوای سرد به خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: طبق پیشبینیهای فعلی، از روز یکشنبه هفته آینده، روند کاهش محسوس دما در استان آغاز میشود و توده هوای سرد تا پایان هفته آینده در خراسان رضوی ماندگار خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: تا ظهر فردا، همچنان جو پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و در شهرهای صنعتی و بزرگ، به دلیل انباشت آلایندههای جوی، کاهش کیفیت هوا تداوم دارد.
وی افزود: از سهشنبه و طی روز چهارشنبه، افزایش سرعت وزش باد در سطح استان پیشبینی میشود که در برخی مناطق با شدت بیشتری همراه خواهد بود و احتمال بروز خسارت، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
مبشری نسب ادامه داد: همچنین روز چهارشنبه، افزایش ابر و بارشهای پراکنده به شکل رگبار باران، همراه با احتمال رعدوبرق در نواحی مستعد، عمدتاً در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد. میزان بارشها قابلتوجه نخواهد بود و در مشهد نیز بارشها خفیف و پراکنده پیشبینی شده است.
به گفته کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ، از چهارشنبه کاهش موقت دما در استان رخ میدهد؛ بهطوریکه بیشینه دمای مشهد امروز به ۲۳ تا ۲۴ درجه میرسد، فردا حدود ۲۲ درجه، چهارشنبه ۱۸ درجه، پنجشنبه ۲۰ درجه و جمعه ۲۲ درجه خواهد بود.
وی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با دمای صفر درجه خنکترین نقطه استان بوده است و مشهد با ۲۴ درجه، گرمترین نقطه استان که در سردترین ساعات، به ۵ درجه رسیده بود. امروز در مشهد نسبتبه شب گذشته، تغییرات دمایی قابلتوجهی نخواهیم داشت.
