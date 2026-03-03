به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع لبنانی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع بیان کردند: جنگنده های اسرائیلی نبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند.

خبرنگار المسیره از حمله رژیم صهیونیستی به صیدا در جنوب لبنان و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر داد.

این در حالی است که صدای آژیر خطر در اصبع الجلیل و نهاریا در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

حزب الله لبنان از هدف قرار دادن تانکهای مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی حین پیشروی به تل نحاس در حومه شهرک کفرکلا خبر داد.