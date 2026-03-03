به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی مقاومت لبنان، حزب الله در پاسخ به جنایات و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه دو تانک مرکاوا و یک پهپاد این رژیم را سرنگون کرد.

مقاومت اسلامی حزب الله با صدور دو بیانیه اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز جنایتکارانه اسرائیل علیه ده ها شهر و شهرک و ضاحیه جنوبی بیروت و پس از رصد تحرکات ارتش دشمن در تل نحاس در نزدیک شهرک کفرکلا، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۵ عصر امروز به وقت بیروت سه شنبه یک تانک مرکاوا را با سلاح مناسب و به صورت مستقیم هدف قرار دادند. ساعت ۱۴:۴۵ هم یک تانک مرکاوا در پایگاه السماقه در ارتفاعات کفرشوبا با سلاح مناسب و مستقیما هدف آتش مجاهدان مقاومت اسلامی قرار گرفت.

در بیانیه سوم حزب الله آمده است: در پاسخ به جنایت ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ده ها شهر و شهرک و ضاحیه جنوبی بیروت، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۲:۳۰ یک پهپاد اسرائیلی را در حریم هوایی شهر النبطیه در جنوب لبنان با سلاح مناسب هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که ساعت ۱۰:۵۰ صبح امروز پایگاه «معیان باروخ» را در الجلیل اعلی در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.