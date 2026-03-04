به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: شهروندان به شایعات منتشر شده از جمله شایعه تخلیه شهر بندرعباس توجه نکنند. انتشار این شایعات، اقدامی در ادامه تهاجم نظامی دشمن و در قالب رسانه ای برای ایجاد نگرانی در میان مردم است از این رو مردم باید هوشیار باشند.

وی با بیان اینکه آرامش در استان هرمزگان حاکم است، بیان کرد: کلیه بخش‌های اجرایی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند و شرایط عمومی شهر عادی و روند زندگی روزمره مردم بدون اختلال در جریان بوده و هیچ خللی در خدمات‌رسانی به شهروندان وجود ندارد.

نفیسی از همه مردم خواست که ضمن حفظ آرامش و خونسردی، اخبار را از خبرگزاری‌ها و مراجع رسمی پیگیری کنند.