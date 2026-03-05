زندگی روزمره در بندرعباس در جریان است؛ مردم به شایعات تخلیه توجه نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: شهروندان به شایعات منتشر شده از جمله شایعه تخلیه شهر بندرعباس توجه نکنند.

نفیسی افزود: انتشار این شایعات، اقدامی در ادامه تهاجم نظامی دشمن و در قالب رسانه ای برای ایجاد نگرانی در میان مردم است از این رو مردم باید هوشیار باشند.

وی با بیان اینکه آرامش در استان حاکم است بیان کرد: کلیه بخش‌های اجرایی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند و شرایط عمومی شهر عادی و روند زندگی روزمره مردم بدون اختلال در جریان بوده و هیچ خللی در خدمات‌رسانی به شهروندان وجود ندارد.

نفیسی از همه مردم خواست که ضمن حفظ آرامش و خونسردی، اخبار را از خبرگزاری‌ها و مراجع رسمی پیگیری کنند.

در روزهای اخیر با آغاز حملات رژیم صهیونی و آمریکایی به حریم ایران اسلامی، شایعه‌هایی مبنی بر تخلیه شهرهای مختلف کشور منتشر شده که استان هرمزگان نیز از این شایعه‌ها بی‌نصیب نمانده است.

در این مدت در چندین مورد شایعه‌هایی مبنی بر تخلیه شهر بندرعباس منتشر شده است که هیچ‌یک صحت ندارد.