سید یاسر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تکذیب قاطع شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخلیه برخی نقاط شهر، اظهار کرد: اخبار مربوط به دستور تخلیه برخی از محلات یا نقاط شهری توسط جمعیت هلال‌احمر فاقد هرگونه مبنای واقعی است.

وی با اشاره به تماس‌های مکرر شهروندان در پی انتشار این اخبار جعلی افزود: این شایعات صرفاً با هدف ایجاد تشویش در اذهان عمومی و برهم زدن آرامش مردم فهیم پاوه منتشر شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر پاوه با تأکید بر اینکه موضوع تخلیه شهرها اساساً خارج از حیطه اختیارات و وظایف ذاتی جمعیت هلال‌احمر است، تصریح کرد: از عموم شهروندان درخواست می‌شود با حفظ خونسردی کامل و رعایت نکات ایمنی، به شایعات بی‌اساس رسانه‌های معاند و کانال‌های غیررسمی توجه نکنند و اخبار را تنها از مراجع ذی‌صلاح دنبال کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در شرایط عادی به‌سر می‌برند و هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای مبنی بر جابجایی یا تخلیه صادر نشده و وضعیت در سطح شهرستان کاملاً پایدار است.