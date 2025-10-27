سرقت مسلحانه از طلافروشی در رودان؛ تلاش برای دستگیری سارقان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت مسلحانه از طلافروشی در شهر رودان تیم‌های تخصصی انتظامی و قضائی از همان دقایق اولیه وقوع حادثه در محل حاضر و بررسی‌های لازم را آغاز کردند.

وی افزود: مردم رودان اطمینان داشته باشند که موضوع با قاطعیت در دستور کار قرار گرفته و با همکاری نیروهای انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی در آینده نزدیک سارقان شناسایی و با آنان برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستان رودان تصریح کرد: امنیت عمومی و آرامش شهروندان خط قرمز دستگاه قضائی است و اجازه هیچ‌گونه اخلال در نظم و امنیت جامعه داده نخواهد شد.

موسوی خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش از انتشار شایعات خودداری کرده و اخبار مرتبط را صرفاً از منابع رسمی پیگیری کنند.