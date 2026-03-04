به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، الیزابت وارن، سناتور دموکرات آمریکایی با اشاره به تجاوز آمریکا به ایران، گفت که وضعیت بسیار بدتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

وارن پس از خروج از یک جلسه محرمانه درباره ایران افزود که قبلاً نگران بوده، اما اکنون بیشتر نگران است و معتقد است که دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برنامه روشنی در قبال ایران ندارد.

وارن دولت آمریکا را به راه انداختن «جنگی غیرقانونی بر پایه دروغ» متهم و اشاره کرد که این جنگ بدون وجود تهدید قریب‌الوقوعی برای ایالات متحده انجام شده است.

او همچنین تاکید کرد که ترامپ تاکنون دلیل روشنی برای این جنگ ارائه نکرده است و به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای پایان دادن به آن داشته باشد.

وارن در پایان گفت که از کارهای ترامپ بسیار خشمگین است و برای کسانی که در این درگیری کشته شدند، غمگین است. وی تاکید کرد که به تلاش برای پایان دادن به جنگ ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که سناتور چاک شومر، رهبر اقلیت در مجلس سنا، پس از یک نشست محرمانه با مقامات ارشد دولت ترامپ درباره عملیات نظامی در ایران، نگرانی شدید خود را از گسترش دامنه جنگ ابراز کرد.

شومر گفت که جلسه پشت درهای بسته، «به هیچ وجه رضایت‌بخش نبود» و دولت آمریکا هر روز پاسخ‌های متفاوتی درباره حمله به ایران توسط رئیس‌جمهور می‌دهد.