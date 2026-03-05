رایزنی میان وزرای خارجه آمریکا و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه با فیصل بن فرحان همتای خود از عربستان سعودی رایزنی کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این اضافه شده است که روبیو با همتای سعودی خود در مورد تحولات اخیر در منطقه گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه به جزییات بیشتری در این رایزنی اشاره نکرد.

گفتنی است که در روزهای اخیر و در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران، واشنگتن و تل آویو بر خلاف تمامی کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد به ایران حمله کردند؛ اقدامی که با پاسخ صریح و قاطع تهران بر اساس قوانین بین المللی مواجه شد.