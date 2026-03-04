به گزارش خبرگزاری مهر، محفل هنرمندان شیراز با عنوان «سوگ سرو» به همت حوزه هنری فارس، عصر امروز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

حجت‌الاسلام نیری در آیین «سوگ سرو» با اشاره به ابعاد شخصیتی و انقلابی رهبر شهید انقلاب، بر نقش جریان هنری در صیانت از آرمان‌ها تأکید کرد

.در ادامه، آقای فردوسی و خانم حسینی ـ از شاعرانی که سابقه حضور در دیدار شاعران با رهبر معظم انقلاب را دارند ـ به شعرخوانی پرداختند و اشعاری متناسب با فضای این روزها قرائت کردند.

این مراسم با آیین توسل و ضیافت افطار به پایان رسید و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی شیراز در فضایی صمیمی به گفت‌وگو و هم‌اندیشی پرداختند.

گفتنی است این محفل طی سه شب دیگر نیز ادامه خواهد داشت و میزبان هنرمندان حوزه‌های شعر، روایت و داستان، هنرمندان نوجوان و هسته‌های هنری خواهد بود.