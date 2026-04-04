موکب متفاوت هنر و رسانه در قلب شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با روزهای آغازین جنگ و شکل‌گیری موجی از کنش‌های مردمی، جمعی از فعالان باشگاه امید حوزه هنری با راه‌اندازی موکبی متفاوت، تلاش کردند «امید» را به متن خیابان بیاورند. موکبی با عنوان «میدان امید؛ پاتوق فرزندان ایران» که با رویکردی هنری و رسانه‌ای، فعالیت خود را در شهر شیراز آغاز کرده است.

ایده شکل‌گیری «میدان امید» از این دغدغه نشأت گرفت که کنشگری هنری، صرفاً در فضای بسته باقی نماند و در میدان واقعی شهر و در مواجهه مستقیم با مردم اثرگذار باشد.پس از بررسی گزینه‌های مختلف، محدوده سینما سعدی به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر عبور عمومی مردم، به‌عنوان محل استقرار این موکب انتخاب شد.

برخلاف بسیاری از مواکب که به‌عنوان «مقصد» شناخته می‌شوند، «میدان امید» در دل جریان زندگی روزمره شهر قرار دارد؛ جایی که رهگذران بدون برنامه قبلی با آن مواجه می‌شوند. همین ویژگی باعث شد تیم اجرایی با استفاده از ابزارهایی مانند پخش موسیقی حماسی و ملی و نمایش تصاویر، توجه مردم را جلب کند و آن‌ها را برای لحظاتی درگیر فضا سازد.

در کنار این فضاسازی، پذیرایی ساده با چای و دمنوش نیز انجام می‌شود، اما آنچه این موکب را متمایز کرده، حضور میدانی هنرمندان و اجرای زنده آثار هنری است.

هنرمندانی در حوزه خوش‌نویسی و نقاشی، آثار خود را در مقابل دیدگان مردم خلق می‌کنند و برنامه‌هایی مانند نقاشی چهره برای کودکان و استفاده از نمادهای ملی، بخشی از این فعالیت‌هاست.بر اساس اعلام برگزارکنندگان، «میدان امید» در مدت کوتاه فعالیت خود با استقبال قابل‌توجهی مواجه شده و توانسته است مخاطبان را به‌صورت خودجوش درگیر کند؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد حضور میدانی هنر در بطن شهر، می‌تواند ارتباطی عمیق‌تر و مؤثرتر با مردم برقرار کند.

عوامل این موکب در تلاش‌اند تا در ادامه، بُعد رسانه‌ای این حرکت را تقویت کرده و «میدان امید» را به الگویی برای پیوند هنر، رسانه و کنش اجتماعی در فضای شهری تبدیل کنند.