۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

فراخوان معرفی «چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان فارس» منتشر شد

شیراز-فراخوان معرفی چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان فارس در سال ۱۴۰۴ با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از هنرمندان موفق استان فارس در عرصه هنر انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی، فراخوان معرفی چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان فارس در سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از هنرمندان موفق استان فارس در عرصه هنر انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

بخش‌های اصلی این فراخوان شامل شعر، داستان، سرود، هنرهای نمایشی، هنرهای تصویری، هنرهای تجسمی و هنر و ادبیات پایداری و پیشرفت است. همچنین در بخش‌های جانبی، هنر مردمی، مربی هنری و هنرمند شهر راز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وحید نمازی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و دبیر ستاد بزرگداشت هفته هنر انقلاب اسلامی در این‌باره گفت: فرآیند انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی همچون سال‌های گذشته با همکاری بسیج هنرمندان ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و سازمان فرهنگی شهرداری شیراز در حال انجام است و تلاش داریم با بررسی دقیق آثار و فعالیت‌های هنرمندان، چهره‌ای شاخص و اثرگذار را معرفی کنیم.

وی ادامه داد: معرفی نهایی در فروردین‌ماه و همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس تصریح کرد: این رویداد فرصتی برای قدردانی از هنرمندانی است که در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، نقش‌آفرینی جدی و ماندگار داشته‌اند.

