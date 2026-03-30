پردیس سینمایی تارخ شیراز میزبان روایت شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، پردیس سینمایی امین تارخ میزبان دومین رویداد فرهنگی «سووَشون» با محوریت روایتگری از جانفشانیهای جوانان در جنگ رمضان خواهد بود.
این رویداد در روز دوشنبه ۱۰ فروردینماه، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در تماشاخانه سرو پردیس سینمایی امین تارخ برگزار میشود.
به گفته سید میلاد دانشور، مدیر پردیس تارخ، هدف از برگزاری رویداد «سووَشون ۲» ایجاد فضایی برای شنیدن روایتهای دستاول از خانوادههای شهدا، فعالان میدانی و اهالی فرهنگ و هنر است تا مخاطبان بتوانند با عمق فداکاریهای جوانان این سرزمین ارتباطی نزدیکتر برقرار کنند.
وی افزود: در این برنامه، خانواده محترم شهید حمید محمدی و شیخ عبدالحمید ابراهیمی به روایتگری خواهند پرداخت و همچنین میلاد عرفانپور به شعرخوانی میپردازد.
دانشور همچنین خاطرنشان کرد: این رویداد با همکاری پردیس سینمایی تارخ، دفتر روایت حوزه هنری فارس و باشگاه امید برگزار میشود و فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و مسیر شهدای جنگ رمضان و تقویت جریان روایت در جبهه فرهنگی انقلاب است.
نظر شما