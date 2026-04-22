نمازی: هنر انقلاب در کنار مردم ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نمازی شامگاه چهارشنبه مراسم انتخاب چهره هنر انقلاب اسلامی استان فارس با گرامیداشت یاد امام خمینی و شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: استان فارس از جمله استانهایی بود که در این بازه زمانی، نقشآفرینی هنرمندان انقلابی آن را در صحنههای مختلف و در کنار مردم بهخوبی شاهد بودیم.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته هنر انقلاب اسلامی افزود: هر ساله در آغاز این هفته، یاد و خاطره هنرمندانی را که در مکتب رهبر شهید انقلاب زیست و فعالیت کردند، گرامی میداشتیم، اما امسال این مناسبت با چهلمین روز شهادت ایشان، به عنوان پدر هنر انقلاب اسلامی، همزمان شده و رنگ و بویی متفاوت یافته است.
مدیر منابع انسانی حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور با اشاره به پیشینه و فلسفه شکلگیری حوزه هنری گفت: هنر متعالی، مردمی و جریانساز انقلاب اسلامی، وامدار نقشآفرینی رهبر شهید است و در حقیقت، حوزه هنری هم مولود انقلاب اسلامی و هم محصول اندیشه، نگاه و مکتب فکری امام شهید به شمار میرود.
نمازی ادامه داد: در روزهای جنگ تحمیلی نیز هنرمندان انقلابی ایران، بهویژه هنرمندان استان فارس، با خلق آثار و تولیدات فرهنگی و هنری در کنار مردم ایستادند و روایتگر ایستادگی، مقاومت و امید بودند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور تصریح کرد: امیدواریم بهزودی صبح روشن پیروزی را در کنار ملت بزرگ ایران جشن بگیریم و شاهد ثمر نشستن مجاهدتها و ایستادگیهای مردم و هنرمندان باشیم.
