به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل حزب الله لبنان درباره تحولات منطقه، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و از سرگیری حملات مقاومت به سرزمین های اشغالی در واکنش به جنایت به شهادت رساندن مقام معظم رهبری و تداوم تجاوز و نقض آتش بس از سوی رژیم اشغالگر سخنرانی کرد.

شیخ نعیم قاسم در سخنان خود، علت تصمیم مقاومت اسلامی لبنان را برای ازسرگیری حملات به رژیم صهیونیستی، تداوم تجاوزات و نقض آتش بس از سوی این رژیم و همچنین جنایت متجاوزان آمریکایی- صهیونیستی در به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب دانست.

وی با اشاره به اینکه حزب‌الله با راه‌حل دیپلماتیک موافقت کرد و آن را فرصتی برای دولت لبنان دانست تا مسئولیت خود را بپذیرد، گفت: با وجود این مسئله، نتانیاهو مدعی شد که خواستار «اسرائیل بزرگ» است. سفیر آمریکا در داخل رژیم نیز او را تأیید می‌کند و تشکیل اسرائیل را از فرات تا نیل یک حق مشروع می‌داند.

شبخ نعیم قاسم تصمیم دولت برای خلع سلاح مقاومت لبنان را یک اشتباه بزرگ دانست و گفت: این تصمیمات، موقعیت دولت لبنان را تضعیف کرد و به حملات اسرائیل مشروعیت بخشید. ما وظیفه داریم با تمام قدرت، این روند خطرناک را متوقف کنیم.

دبیرکل حزب‌الله شهادت ۵۰۰ نفر در طول ۱۵ ماه را برای آغاز پاسخ به جنایات اسرائیل کافی دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای سازمان ملل و ارتش لبنان، بیش از ۱۰ هزار مورد نقض حاکمیت رخ داده است و هیچ‌کس هم به مردم لبنان کمک نمی‌کند.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: باید برای همه روشن شود، مادامی که اشغالگری وجود داشته باشد، مقاومت و سلاح آن بر اساس تمام قوانین و بیانیه دولت حقی مشروع است. رویارویی با دشمن باید به شیوه مناسب رخ دهد. موضوع مقاومت و سلاح آن مورد بحث و مناقشه هیچ کس نیست.

وی تصریح کرد: حزب الله و مقاومت به تجاوزات اسرائیلی آمریکایی پاسخ می دهند که حقی مشروع است. گزینه ما این است که با تجاوز دشمن مقابله کنیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما فرزندان سید شهدای امت، سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه هستیم و نمی توانیم به امانت خیانت کنیم.

دبیرکل حزب الله اظهار داشت: مسئولیت دولت این است که از حاکمیت لبنان و مردم آن دفاع و تجاوزگری دشمن را متوقف کند و نسبت به مسئولیت خود در قبال شهروندانش امین باشد. هدف از کوچاندن، ایجاد شکاف میان مقاومت و مردم است، ولی مردم می دانند که این کوچ به سبب تجاوزگری رخ داده است.

شیخ قاسم خاطرنشان کرد: ما به توافق با دولت لبنان پایبند بودیم، اما اسرائیل حتی به یک بند آن پایبند نبود. ما با مسیر دیپلماسی موافقت کردیم، ولی طی پانزده ماه هیچ نتیجه و دستاوردی برای لبنان نداشت. به تجاوزات مکرر رژیم اسرائیل پاسخ ندادیم تا متهم به مانع تراشی در برابر فعالیت دیپلماسی نشویم. ما بارها گفته بودیم که صبرمان حدی دارد و رژیم صهیونیستی تجاوزاتش را از حد گذرانده است. اسرائیل به دنبال توسعه طلبی است و هرگز به آنچه رخ داده، بسنده نخواهد کرد.