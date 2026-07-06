شاهرود در سوگ «آقای شهید ایران»؛ تشییع نمادین با فریادهای خونخواهی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع نمادین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی موسوم به «در سوگ آقای شهید ایران» صبح دوشنبه از میدان جمهوری شاهرود برگزار شد.

مردم شهید پرور و ولایی شهرستان شاهرود، دیار یک هزار و ۷۰۰ شهید انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در میدان جمهوری یا همان فلکه مرکزی شهر شاهرود، در حالی در آئین بدرقه نمادین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافتند که پرچم های سرخ مزین به نام رهبر شهید انقلاب را در دست داشته و فریادهای خونخواهی سر دادند.

این مراسم نمادین از میدان جمهوری شاهرود به صورت پیمایش تا مسجد قرآن واقع در خیابان ۲۲ بهمن آغاز شد و مردم ضمن سر دادن شعارهای ضد استکباری، بر خونخواهی رهب شهید انقلاب اسلامی تاکید کردند.

این مراسم از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود و بنا به درخواست عمومی مردمی که امکان حضور در مراسم تشییع و وداع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران را نداشتند، برگزار شده است.

جمعیت قابل توجهی نیز در این مراسم با اینکه صبح یک روز تعطیل و البته گرم را در شاهرود شاهد هستیم، به میدان آمدند تا یکبار دیگر ارادت شان را به رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان دهند.

حضور نوجوانان و جوانان شاهرودی در این مراسم چشم گیر بود نوجوانان و جوانانی که پلاکاردهایی مزین به تمثال رهبر شهید انقلاب اسلامی و جملاتی مانند یا لثارات الخامنه ای(رض) را در دست داشتند.

این مراسم همچنین با مداحی و مدیحه سرایی در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه یافت و در نهایت در مسجد قرآن، با حضور پرشور مردم، به اتمام رسید.

مردم شاهرود در شب های اخیر همچنین یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی را در اجتماعات اقتدار و صلابت نیز گرامی داشته اند و امروز نیز حضورشان سبب شد تا بار دیگر ارادت شان به ساحت ولایت فقیه و رهبر شهید انقلاب به گوش جهانیان برسد.