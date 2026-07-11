برگزاری آئین وداع با شهید مسلمی در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر شهید محمد حسن مسلمی قرار است با حضور مردم متدین و خداجو و همچنین شهید پرور دیار یک هزار و ۷۰۰ شهید شهرستان شاهرود تشییع شود.

سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی فرمانده سپاه شاهرود در این ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: پیکر مطهر شهید مسلمی قرار است در اجتماع بزرگ مردم انقلابی شاهرود حضو یابد.

اسماعیلی با بیان اینکه مراسم وداع با این شهید شنبه شب ساعت ۲۲ همزمان با اجتماع اقتدار مردم برگزار می شودف ابراز کرد: محل برگزاری این مراسم میدان امام خمینی(ره) شاهرود است.

وی افزود: این مراسم از سوی گروه پدافند هوایی ۱۰محرم نیروی زمینی سپاه و با حضور مردم انقلابی و شهید پرور شهرستان شاهرود برگزار می شود.

گفتنی است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز درباره جزئیات شهادت این شهید گرانقدر توضیحاتی نداده است.