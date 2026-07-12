وداع با پیکر شهید مسلمی در شاهرود؛مردم شعار خونخواهی رهبر شهید سردادند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر شهید محمدحسن مسلمی، از کارکنان سپاه پاسداران، شامگاه یکشنبه در زادگاهش، شهرستان شاهرود، برگزار شد.

این آیین با همکاری گروه پدافندهوایی ۱۰ محرم و خانواده شهید مسلمی در مسجد الهادی(ع) شهرک البرز شاهرود برپا شد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم شهیدپرور شاهرود، خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران، جانبازان و نیروهای مسلح انقلاب اسلامی حضور داشتند و حاضران شعار خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی سر دادند.

شب گذشته نیز پیکر مطهر این شهید والامقام در معرض اجتماع انقلابی مردم شاهرود قرار گرفته شده بود.

زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید مسلمی متعاقباً اعلام می‌شود.