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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

میامی میزبان پیکر شهید مدافع امنیت؛ وداع با سرباز وطن در زادگاهش

میامی میزبان پیکر شهید مدافع امنیت؛ وداع با سرباز وطن در زادگاهش

میامی- آیین تشییع پیکر مطهر شهید «علی سبحانی»، سرباز وظیفه که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید، با حضور گسترده و باشکوه مردم ولایتمدار شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین استقبال و تشییع پیکر شهید علی سبحانی شهید سرباز وظیفه پدافند هوایی ارتش که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در تهران شهید شده بود، صبح پنجشنبه در میامی برگزار شد.

پیکر این شهید گرانقدر که اهل روستای دشت شاد بخش کالپوش شهرستان میامی بود امروز ساعت 10 از میدان امام رضا(ع) میامی و بر دستان مردم قدرشناس این شهرستان تشییع شد.

در این مراسم مردم متدین و خداجوی شهرستان میامی، با پرچم های جمهوری اسلامی و تمثال رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعارهای ضد استکباری سر دادند.

قرار است پیکر مطهر شهید علی سبحانی ظهر امروز به روستای زادگاهش در دشت شاد کالپوش منتقل و در گلزار شهدای روستا به خاک سپرده شود.

مردم میامی فردا در مرکز شهرستان و همچنین بخش کالپوش مراسم ختمی برای گرامیداشت این شهید گرانقدر برگزار خواهند کرد که متعاقباً زمان و مکان آن اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6765671

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