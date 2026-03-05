سمنان میزبان ۲شهید دیگر؛ استقبال از پیکرهای مطهر شهیدان باصری و تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین استقبال از پیکر دو شهید گرانقدر که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکای جنایتکار در تهران به شهادت رسیدند ظهر امروز، پنجشنبه در سمنان برگزار می شود.

مراسم استقبال شهیدان حام محمد باصری از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و شهید مدافع وطن شایان تبریزی امجد ساعت ۱۶ در گلزار شهدای گمنام کوشک امام رضا(ع) در سمنان برگزار خواهد شد.

مردم متدین و خداجوی مرکز استان سمنان بعد از ظهر امروز در حالی میزبان دو شهید گرانقدر مدافع وطن می شوند که بنا به شنیده ها قرار است این آئین به صحنه ابراز انزجار از استکبار جهانی و در راس آنها آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب تبدیل شود.

مراسم وداع با این دوشهید گرانقدر نیز امشب ساعت ۲۱ در میدان امام علی(ع) سمنان برگزار خواهد شد.

آئین تشییع با شکوه دو شهید گرانقدر نیز روز جمعه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح از معراج الشهدای میدان سعدی سمنان به سمت گلزار شهدای حرم مطهر امامزاده یحیی(ع) سمنان برگزار خواهد شد.

مراسم ختم و تذکری نیز برای شهیدان باصری و امجد قرار است جمعه شب ساعت ۲۰ در مسجد المهدی (عج) شهرک انقلاب شهر سمنان برگزار شود و از عموم مردم شهید پرور سمنان دعوت شده تا در این مراسم حضور یابند.

امروز پنجشنبه همچنین پیکر یک شهید گرانقدر در سرخه و دو شهید دیگر در میامی و شاهرود تشییع و با حضور باشکوه مردم به خاک سپرده شد. تعداد شهدای استان سمنان از ابتدای حملات ددمنشانه رژیم اسرائیل و آمریکای جنایتکار به شش نفر رسیده است.