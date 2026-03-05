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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

تداوم توزیع مرغ گرم در هرمزگان متناسب با نیاز بازار

تداوم توزیع مرغ گرم در هرمزگان متناسب با نیاز بازار

بندرعباس- رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از تداوم توزیع گوشت مرغ گرم در فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح استان به تناسب نیاز بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور اظهار کرد: روند توزیع مرغ به صورت طبیعی ادامه دارد و شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی لازم برای مدیریت بازار را دارد.در صورت بروز هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت، مرغ منجمد با نرخ مصوب تزریق خواهد شد.

وی با اشاره به ادامه روند جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان، بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده و با توجه به تامین مناسب کالاهای اساسی، بازار استان در وضعیت ثبات قرار داشته و تاکنون هیچ‌گونه کمبود کالایی گزارش نشده است و در صورت اعلام هرگونه کمبود، در اسرع وقت تامین خواهد شد.

یکتاپور هدف اصلی را حفظ و ارتقای این روند پایدار، حمایت از فعالان این عرصه و افزایش بهره‌وری برای تامین هرچه بهتر نیازهای مردم منطقه عنوان کرد.

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان همچنین از مسئولان ستادی و شهرستانی، بازرسان بسیج اصناف و ناظران بازار خواست تا با تشدید نظارت‌ها، حداکثر تلاش خود را برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات به‌کار گیرند.

کد مطلب 6765696

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