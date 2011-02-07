یدالله صادقی در گفتگو با مهر گفت: برنامه وزارت جهاد کشاورزی موید این است که تولید مرغ در اسفندماه نسبت به بهمن و دی ماه افزایش خواهد یافت و بر همین اساس نیز وزارت بازرگانی برنامه ذخیره سازی این قلم از اقلام پروتئینی را در دستور کار قرار داده است تا بتواند تقاضاهای اسفند را که به دلیل نزدیک شدن به ایام پایانی سال و نوروز رو به افزایش می گذارد، پاسخ دهد.

ذخیره سازی گسترده

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی افزود: پیش بینی می شود که کمبود مرغ در بازار بوجود نیاید و علاوه بر این، نوسان قیمتی نیز مشاهده نشود. هم اکنون قیمت مرغ در بازار متعادل است و به نظر می رسد با برنامه ریزی وزارت بازرگانی و اعلام موجودی وزارت جهادکشاورزی، نوسانی در ایام پایانی سال مشاهده نشود.

وی تصریح کرد: مرغ کالایی است که قیمت آن از نرخ نهاده‌ها تبعیت می کند و اگر نهاده‌ها نوسان قیمتی داشته باشند، به قیمت مرغ نیز منتقل خواهد شد، البته با تمهیدات دولت هم اکنون، نرخ نهاده‌ها ثابت باقی مانده است؛ البته منطق دولت برای کنترل قیمت مرغ قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف است.

به گفته صادقی، دولت با مشاهده هرگونه نوسانی در قیمت مرغ در بازار، از ذخایر خود وارد بازار خواهد کرد تا قیمت را متعادل کند، البته این کار زمانی صورت می گیرد که بازار روند طبیعی و متعادل خود را طی نکند و به دلیل فاکتورهای عرضه و تقاضا یا افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت محصول نهایی افزایش یابد.

ثبات قیمت گوشت قرمز تداوم می یابد

وی اظهار داشت: قیمت گوشت نیز به همین ترتیب است. هم اکنون روند قیمت گوشت قرمز ثابت و حتی در برخی اقلام نیز کاهشی است. هم اکنون قیمت گوشت قرمز در بازار متعادل است و روند عرضه به صورت طبیعی ادامه دارد.

صادقی تامین نیاز بازار در مورد گوشت قرمز را از دو طریق ذکر کرد و گفت: دولت تلاش دارد تا از طریق واردات از سوی مباشران خود، کسری را جبران کند، ضمن اینکه ذخیره سازی هایی نیز صورت گرفته است که به کمک خواهند آمد. البته اولویت اول دولت تامین نیاز با استفاده از محصول داخلی است، یعنی اگر دامداران داخلی بتوانند در طرح ذخیره سازی شرکت کنند، حتما از پتانسیل تولیدی آنها استفاده خواهد شد.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: چنانچه تولید داخلی، پاسخگوی نیاز نباشد، از ابزار واردات بهره خواهیم گرفت. در کنار این موضوع، ذخیره سازی گسترده ای نیز صورت گرفته که اگر نوسان شدیدی در بازار مشاهده شود، با استفاده از آن بازار را کنترل خواهیم کرد.

صادقی اطمینان داد که دولت اجازه نمی دهد قیمت گوشت از ارقام فعلی بازار فراتر رود و با مجموعه شرایطی تلاش دارد تا قیمت را در سطح منطقی نگاه دارد.

روند قیمت تخم مرغ کاهشی است

وی در مورد تخم مرغ نیز گفت: روند تولید و عرضه تخم مرغ هم اکنون مناسب است و مشکلی خاصی وجود ندارد، البته قیمت نیز روند افزایشی نداشته و در دو هفته اخیر هم قیمت ها رو به کاهش نهاده است.

به گفته صادقی، مطابق با اعلام وزارت جهاد کشاورزی روند تولید مطلوب است و پایش بازار نیز این موضوع را تایید می کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف عمده وزارت بازرگانی رصد و پایش بازار و نیز کنترل مولفه های بازار و بررسی قیمت است. در واقع این وزارتخانه تلاش دارد تا قیمت و سطح عرضه را بررسی و مشکلاتی که در مسیر تولید و تجارت داخلی و خارجی اقلام و کالاهای اساسی وجود دارد را رصد و در نهایت مبادرت به برنامه ریزی و حل مشکلات کند.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی افزود: در کارگروه کنترل بازار نیز مباحث بازار به صورت منظم پیگیری و بررسی می شود؛ ضمن اینکه ستادی نیز در وزارت بازرگانی تشکیل شده که در کنار کارگروه تخصصی کنترل بازار در ریاست جمهوری و کمیسیون تخصصی کنترل بازار آن، بازار را پایش و رصد می کند.

وی افزود: کارگروه کنترل بازار پشتیبان برنامه ریزیها و اقدامات وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار است.