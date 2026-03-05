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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

کشتارگاه‌های دام و طیور آبیک فعال هستند

کشتارگاه‌های دام و طیور آبیک فعال هستند

آبیک- رئیس اداره دامپزشکی آبیک گفت: کشتارگاه‌های دام و طیور این شهرستان به صورت فعال در حال تولید بوده و نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفرچی با اعلام این خبر اظهار کرد: نظارت‌های مستمر و شبانه‌روزی کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان آبیک در کشتارگاه‌های دام و طیور انجام می‌شود تا سلامت فرآورده‌های خام دامی تضمین شود.

دکتر صفرچی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاصی که کشور با آن روبه‌رو است، تمام تلاش همکاران اداره دامپزشکی این است که محصولات سالم و بهداشتی به دست مصرف‌کنندگان برسد.

وی افزود: نظارت دقیق بر روند کشتار، رعایت ضوابط بهداشتی و کنترل فرآورده‌های خام دامی در کشتارگاه‌ها به طور مستمر در حال انجام است تا شهروندان دغدغه‌ای در خصوص سلامت این محصولات نداشته باشند.

کد مطلب 6765813

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