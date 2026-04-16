۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

عرضه بیش از ۵ هزار تُن گوشت مرغ در هرمزگان

بندرعباس- رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: بیش از پنج‌هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ گرم از ابتدای سال ‌جاری تاکنون برای تامین نیاز بازار استان عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور در نخستین نشست شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان که با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه، معاونان و مدیران ستادی و شهرستانی برگزار شد، بیان کرد: در حال حاضر تولید و عرضه گوشت مرغ در استان شرایط مطلوبی دارد و میزان عرضه انجام‌شده پاسخگوی نیاز بازار است.

وی با اشاره به ذخایر مناسب مرغ منجمد و ثبات در روند توزیع آرد در هرمزگان افزود: سازمان جهادکشاورزی هرمزگان به‌صورت مستمر وضعیت تامین و توزیع کالاهای اساسی را رصد می‌کند تا تعادل بازار حفظ شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان همچنین از آغاز فصل برداشت گندم و پایان برداشت محصولات صیفی در استان خبر داد و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای حمایت از کشاورزان و تامین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی تاکید کرد.

یکتاپور تصریح کرد: در شرایط خاص کشور، جهاد کشاورزی به‌عنوان دستگاه خدمت‌رسان در حوزه تولید و امنیت غذایی، تامین و عرضه پایدار اقلام اساسی مورد نیاز مردم را به صورت هدفمند دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های بین‌بخشی و نظارت مستمر بر بازار موجب شد تعادل و ثبات کالاهای اساسی در ایام ماه رمضان و تعطیلات نوروزی در استان حفظ شود.

