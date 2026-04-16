عرضه بیش از ۵ هزار تُن گوشت مرغ در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور در نخستین نشست شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان که با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه، معاونان و مدیران ستادی و شهرستانی برگزار شد، بیان کرد: در حال حاضر تولید و عرضه گوشت مرغ در استان شرایط مطلوبی دارد و میزان عرضه انجامشده پاسخگوی نیاز بازار است.
وی با اشاره به ذخایر مناسب مرغ منجمد و ثبات در روند توزیع آرد در هرمزگان افزود: سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بهصورت مستمر وضعیت تامین و توزیع کالاهای اساسی را رصد میکند تا تعادل بازار حفظ شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان همچنین از آغاز فصل برداشت گندم و پایان برداشت محصولات صیفی در استان خبر داد و بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای حمایت از کشاورزان و تامین بهموقع نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی تاکید کرد.
یکتاپور تصریح کرد: در شرایط خاص کشور، جهاد کشاورزی بهعنوان دستگاه خدمترسان در حوزه تولید و امنیت غذایی، تامین و عرضه پایدار اقلام اساسی مورد نیاز مردم را به صورت هدفمند دنبال میکند.
وی ادامه داد: هماهنگیهای بینبخشی و نظارت مستمر بر بازار موجب شد تعادل و ثبات کالاهای اساسی در ایام ماه رمضان و تعطیلات نوروزی در استان حفظ شود.
