بازار استان همدان در شرایط پایداری و ثبات قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی پنج‌شنبه در مراسم بزرگداشت «قائد امت شهید» که با حضور اصناف و بازاریان در مسجد جامع همدان برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور مردم در آیین‌های بزرگداشت گفت: این حضور نشانه وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمودی از پویایی سرمایه اجتماعی نظام است.

ملانوری با بیان اینکه حضور گسترده مردم در اجتماعات و مراسم‌های عزاداری در شرایطی صورت می‌گیرد که دشمنان تلاش دارند فضای کشور را ناامید نشان دهند، اظهار کرد: این موضوع بیانگر بلوغ سیاسی و بصیرت اجتماعی ملت ایران است و نشان می‌دهد مردم همچنان مهم‌ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی هستند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش جامعه نتیجه هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم است، افزود: با همکاری اعضای شورای تأمین، نیروهای مسلح، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نیز مشارکت مجموعه‌های قضایی و اجرایی، امنیت استان همدان در سطح مطلوبی قرار دارد و تمامی نیروها با هوشیاری کامل در حال انجام وظایف خود هستند.

استاندار همدان در ادامه با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در مدیریت امور عمومی جامعه بیان کرد: مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی، خدمات حمل‌ونقل، سلامت، درمان، امداد و نجات و سایر خدمات عمومی با برنامه‌ریزی مستمر در حال انجام است و هیچ نگرانی در تأمین نیازهای اساسی مردم وجود ندارد.

ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمنان برای ایجاد اضطراب و بی‌اعتمادی از طریق جنگ رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل، حوزه جنگ شناختی و رسانه‌ای است و باید با تقویت قدرت تحلیل اجتماعی و توجه به «جهاد تبیین» از سرمایه اجتماعی کشور صیانت کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی یادآور شد: تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده هرگاه مردم با همدلی و اتحاد حرکت کرده‌اند، کشور توانسته از پیچیده‌ترین چالش‌ها عبور کند؛ از این رو حفظ روحیه امید و تقویت انسجام اجتماعی راهبردی اساسی برای عبور از شرایط حساس کنونی است.

استاندار همدان همچنین با قدردانی از همکاری اصناف و بازاریان در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای عمومی جامعه اظهار کرد: رفتار مسئولانه فعالان اقتصادی در روزهای اخیر موجب شده بازار استان در شرایط باثباتی قرار گیرد که این امر نمونه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حمایت از منافع عمومی است.

وی در پایان گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و سرمایه عظیم انسانی خود، از این مقطع نیز با سربلندی عبور خواهد کرد و آینده کشور با اتکا به همین ظرفیت‌ها، روشن و امیدبخش خواهد بود.